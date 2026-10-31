ਭਲਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਇਹ 10 ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਟੋਲ ਪਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਣੇ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 31, 2026 at 9:43 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਟੂਏ, ਰਸੋਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 4 ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਨਿਯਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ (PNB ਅਤੇ SBI ਕਾਰਡ) ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਜਾਂ SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। PNB ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਨਾਮ ਅੰਕ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ₹99 ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, SBI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3.75% ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
6-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ HUID ਕੋਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਅੰਕੀ 'ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ' (HUID) ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ 'BIS CARE' ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Spam ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰੋਕ
ਟ੍ਰਾਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI) 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਐਂਟੀ-ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਕਾਲਰ ਪਛਾਣ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Jio, Airtel, Vodafone-Idea, ਅਤੇ BSNL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ E-KYC
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ (14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ e-KYC ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ₹1,500 ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਟੋਲ ਪਾਸ
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਟੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਥਾਨਕ ਪਾਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟੋਲ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਲ ₹1,500 ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਲ ਲਈ ₹3,000 ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ FASTag ਹੋਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ: ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
- ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-BS VI ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ CNG ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ)।
- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ("ਕੋਈ PUCC ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ") ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ 50% ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 'ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ'
ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ 'ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬੈਂਕ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੋਰਟਲ, ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
GST ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2026 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153 ਤੋਂ 155 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ GST ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਵਰਟਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ (IDS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਰੰਤ 90% ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।