1 ਮਈ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ 5 ਨਿਯਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ, ਜਾਣੋ

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।

By ETV Bharat Business Team

Published : April 30, 2026 at 12:11 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 1 ਮਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲਾਅ (New Rule Changes From 1 May, 2026) ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਟੂਏ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਨਿਯਮ 1: ਨਵੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ—ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ OTP-ਅਧਾਰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮ 2: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਬੈਂਕ ₹100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ₹500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ₹100 ਤੱਕ ਸੋਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ₹500 ਤੋਂ ₹1,000 ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਈ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਗਭਗ ₹500 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ, ₹499 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ - ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ₹100,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮ 3: ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮ 4: ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਪਰ ਲਾਈਨਅੱਪ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਬਕਰੀਦ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ; ਇਤਫਾਕਨ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਯਮ 5: ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਲਾਅ

1 ਮਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼, ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਜ਼, ਅਤੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

