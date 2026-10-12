ਰੌਬਰਟ ਈ. ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡਫੋਰਡ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ 2026 ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਰੌਬਰਟ ਈ. ਹਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡਫੋਰਡ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।
Published : October 12, 2026 at 6:39 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੋ ਉੱਘੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਰੌਬਰਟ ਈ. ਹਾਲ (Robert E. Hall) ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡਫੋਰਡ (Michael Woodford) ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਥਿਤ 'ਰਾਇਲ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸਿਜ਼' ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' (ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ) ਦੇ 'ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ' (ਸੂਖਮ-ਆਰਥਿਕ) ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੋਜ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ?
ਰੌਬਰਟ ਈ. ਹਾਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡਫੋਰਡ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਚਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੋਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ
ਇਸ ਸਾਲ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕਰੋਨਰ (ਲਗਭਗ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਜੇਤੂ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਅਲਫ੍ਰੇਡ ਨੋਬਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੀਜ ਰਿਕਸਬੈਂਕ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅਲਫ੍ਰੇਡ ਨੋਬਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford “for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.” #NobelPrize https://t.co/2i7ktB1Q2b— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਲਫ੍ਰੇਡ ਨੋਬਲ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਦੇ ਖੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ (ਮੈਡੀਸਨ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 1968 ਵਿੱਚ, ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਲਫ੍ਰੇਡ ਨੋਬਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਇਸਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਨਵੀਨਤਾ (business innovation) 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।