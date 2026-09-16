ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਅ
ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
Published : September 16, 2026 at 4:03 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ (MCX) ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (bond yields) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼' (safe-haven assets) ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ।
MCX 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਤੂਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 0.52 ਫੀਸਦੀ (ਜਾਂ ₹789) ਵਧ ਕੇ ₹1,51,598 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ₹1,52,100 ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ; ਕੀਮਤਾਂ 1.66 ਫੀਸਦੀ (ਜਾਂ ₹3,870) ਵਧ ਕੇ ₹2,35,988 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ₹2,35,079 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 4,380 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਈ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
'ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ:
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਛਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
- ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (0.25%) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਾਰਟ-ਕਵਰਿੰਗ' (short-covering) ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਯੀਲਡ (Treasury yields) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੇਸ਼ਮ (Qeshm) ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਧਰ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ₹1,50,700–₹1,50,000 ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ (support) ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ₹1,54,000–₹1,54,700 ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੱਧਰ (resistance level) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ₹1,57,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਂਦੀ ਲਈ ₹2,34,000–₹2,33,000 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ₹2,39,000–₹2,40,000 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਉਲਟ-ਫੇਰ) ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪੱਤੀ ਵਰਗਾਂ (asset classes) ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।