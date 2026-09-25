ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੌਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : September 25, 2026 at 5:26 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਬੀਐਸ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ, ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣੀਏ।
ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਮਸੀਐਕਸ) 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ₹150, ਜਾਂ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹1,50,860 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਥਾਨਕ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਾਟ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 0.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ $4,275.38 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 0.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ₹2.33 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ₹368, ਜਾਂ 0.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ₹2,33,850 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ $63.80 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ।
ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕੇਤ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ (28 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ) ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਹਿਣੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਫਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।