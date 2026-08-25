ਚੀਨੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਬਰ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਬਦਲਣਗੇ ਰੇਟ
ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : August 25, 2026 at 11:42 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਖੰਡ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਐਂਟਰੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਰਿਫ-ਰੇਟ ਕੋਟਾ (TRQ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੰਡ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀ- ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇੱਕ 'ਰੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ (60 ਦਿਨਾਂ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ISMA) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਖੰਡ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ।'
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖੰਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਝ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।