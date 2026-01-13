ETV Bharat / business

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ: ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 1.33% ਹੋਈ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1.33% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।

Retail inflation rises
ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 1.33% ਹੋਈ (ians)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 13, 2026 at 11:48 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 1.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਰਸੋਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 0.71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 1.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ?

ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ (-) 2.71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ (-) 3.91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (NSO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ, ਅੰਡੇ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

RBI ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੀਮਾ (2% ਤੋਂ 6%) ਹੈ। 1.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ: ਰਸੋਈ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ।

ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੋਤ: ਮਾਸ, ਮੱਛੀ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ।

ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ: ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ

ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਚਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

