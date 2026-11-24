SGB 2021-22 Series I ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Published : November 24, 2026 at 4:34 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (SGBs) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ SGB 2021-22 ਸੀਰੀਜ਼ I ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡੈਂਪਸ਼ਨ ਕੀਮਤ ₹12,612 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ?
ਪੂਰੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 2.5% ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
The Reserve Bank of India (RBI) has announced the premature redemption price of Sovereign Gold Bond (SGB) 2021-22 Series I at Rs 12,612 per unit, effective November 25, 2026. The bonds, issued on May 25, 2021, are eligible for premature redemption five years after the date of issue, on an interest payment date.— Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2026
RBI ਨੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ?
RBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, SGB 2021-22 ਸੀਰੀਜ਼ I ਬਾਂਡ 25 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। SGB ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 8 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਡੀਮਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹12,612 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ₹12,612 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2021 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ?
ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ, SGB 2021-22 ਸੀਰੀਜ਼ I ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਮਤ ₹4,777 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ₹50 ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ₹4,727 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।
- ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ: 4,777 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
- ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਮੁੱਲ: 12,612 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
- ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ: 7,835 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
- ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ: ਲਗਭਗ 164%
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ 2.64 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਔਨਲਾਈਨ ਛੂਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 4,727 ਰੁਪਏ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 7,885 ਰੁਪਏ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 166.8% ਹੈ।
1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਣਨਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ 100,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 4,777 ਰੁਪਏ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20.93 ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ,
ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਰਕਮ: 20.93 x ₹12,612 = ₹2,64,015
ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ: ₹1,64,015
ਵਿਆਜ ਲਾਭ: ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 2.5% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
₹1 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ
- ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ: ₹2,5005
- ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ: ₹12,500
- ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਰਕਮ: ₹2,76,515
- ਲਾਭ: ₹1,76,515
ਵਾਪਸੀ: 176%
ਕੀ ਸਾਰੇ SGB ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ SGB 2021-22 ਸੀਰੀਜ਼ I ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਰੇਕ SGB ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ SGBs ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋ ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ETV ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।)