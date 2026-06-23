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ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ, ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

INDIAN AIRLINES FUEL SURCHARGE
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (ians)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 23, 2026 at 8:53 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। NDTV Profit ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ?

ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ATF) ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਡੀਗੋ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਟਿਕਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ₹200 ਤੋਂ ₹1,300 ਤੱਕ ਸੀ।

ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ "ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ" ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਹਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

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ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ
INDIAN AIRLINES FUEL SURCHARGE

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