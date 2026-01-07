ETV Bharat / business

ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ...ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਡਿੱਗੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 5% ਡਿੱਗ ਗਏ।

mukesh ambani
ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : January 7, 2026 at 7:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RIL) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ BSE 'ਤੇ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,497.05 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ 1,577.45 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ, ਕਾਰੋਬਾਰ 1,575.55 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਭਰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲੂਮਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਨ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ ਉਸਦੀ ਜਾਮਨਗਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ।

SEZ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੋਇਆ ਬੰਦ

20 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ EU ਊਰਜਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਰਯਾਤ-ਸਿਰਫ (SEZ) ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਬਾਲਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਜਾਮਨਗਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਹਨ - ਇੱਕ SEZ ਯੂਨਿਟ ਜੋ EU, US ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਦਮ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ SEZ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਤਿੰਨ ਟੈਂਕਰ ਜਾਮਨਗਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।" ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਲ ਮਾਲੀਆ ਰੂਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਫਟੀ 50 ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਕੁੱਲ 91-ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚੋਂ 72.5 ਅੰਕ ਇਕੱਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਨ। HDFC ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਂਟ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 11.45% ਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 25.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਟਾਕ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਮੂਵਿੰਗ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਂਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ RSI 59.8 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਰੂਸੀ ਤੇਲ
RUSSIAN OIL
RELIANCE ON RUSSIAN OIL
MUKESH AMBANI NEWS
RELIANCE STOCKS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.