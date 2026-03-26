ETV Bharat / business

ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਪੀਓ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਪੀਓ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : March 26, 2026 at 12:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RIL) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਿੱਗਜ Jio Platforms, ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (IPO) ਲਈ ਆਪਣਾ ਡਰਾਫਟ ਰੈੱਡ ਹੈਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (DRHP) ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ

ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ IPO ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਦਾ ₹21,000 ਕਰੋੜ ਦਾ IPO ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, Jio Platforms ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਇਸ IPO ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ $4 ਬਿਲੀਅਨ (₹33,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ 'ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼' (OFS)

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼' (OFS) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਗਲੋਬਲ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਟਾ (10%), ਗੂਗਲ (7.7%), ਅਤੇ ਕੇਕੇਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 8% ਤੋਂ 8.5% ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੱਡਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ

ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜੈਫਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੱਲ $180 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਗਭਗ $136 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਜੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਟੀਚਾ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ (ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ) ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 19 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ, ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

TAGGED:

ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ
UPCOMING IPOS
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ
ਟੈਲੀਕਾਮ
JIO UPCOMING IPO

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.