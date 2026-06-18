ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, IN-SPACE ਨੂੰ 1,650 ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, IN-SPACE ਨੂੰ 1,650 ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜੀਓ 1,650 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
Published : June 18, 2026 at 5:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੀਓ ਨੇ ਸਪੇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ, IN-SPACE ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ 1,600 ਤੋਂ 1,650 ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋ-ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ (LEO) ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਸਕ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਸਕ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ LEO ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹95,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ($10-$15 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੀਓ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਡਿਵਾਈਸ (D2D) ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ, ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ, ਜਾਂ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ, ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ, ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ - ਜੀਓ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਕੇਟ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੀਓ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਗਨਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ (ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ) ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੀਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਯੂਨੀਅਨ (ITU) ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟਲ ਸਲਾਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ Jio ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।