ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼! ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਇਸਿੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : October 26, 2026 at 8:54 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ (ਸੈਟਕਾਮ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਨਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਸਪੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਅਪਡੇਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (TRAI) ਨੇ ਕੁਝ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (AGR) ਦਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ₹500 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਦਲੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਦਿੱਗਜ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਮਸਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਸਿਕ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਟੀਨਾ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ।
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