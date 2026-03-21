1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ! ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 15 ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਲ, ਸਸਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

INCOME TAX ACT 2025
Published : March 21, 2026 at 7:59 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।

1. 64 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025, ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 1961 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 819 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 536 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਟੈਕਸ

ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ ਨੂੰ 'ਡੀਮਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ 22% ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ 30% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3. ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ: F&O ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ 'ਫਿਊਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨਜ਼' (F&O) ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ STT (ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ) ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

  • ਫਿਊਚਰਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 0.02% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 0.05% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰ 0.1% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

4. ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (SGBs) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸਨ (ਮੂਲ ਗਾਹਕ) ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

5. ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ "ਡਰਾਫਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ 2026" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ:

  • ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਹੁਣ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਜਾਇਦਾਦ: ₹20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ (ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੀਮਾ ₹10 ਲੱਖ ਸੀ)।
  • ਹੋਟਲ ਬਿੱਲ: ਹੁਣ, ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਟਲ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ (ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ₹50,000 ਸੀ)।
  • ਵਾਹਨ: ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

6. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਦਾ ਅੰਤ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ 1,150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ FASTag ਜਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੀਆਂ ਟੋਲ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

7. ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ (TCS ਕਟੌਤੀ)

ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ TCS (ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5% ਅਤੇ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ TCS ਨੂੰ ਵੀ 5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

8. ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਆਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

9. ਅੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਅੰਡੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਛਾਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

10. ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਿਯਮ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ "ਉਜਰਤ ਨਿਯਮ 2026" ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

11. ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਪੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ (ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

12. ਨਵੇਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ (SWM ਨਿਯਮ 2026)

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 2016 ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ 2026 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

13. MAT ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਕ ਟੈਕਸ (MAT) ਦਰ 15% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 14% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ MAT ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

14. ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।

15. ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ

ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

