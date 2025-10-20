ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ
ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Published : October 20, 2025 at 2:51 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਫੋਨ 13 ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 14 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮੀਕਰਨ ਹੁਣ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਈਫੋਨ ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸਦੇ ਗਲੈਕਸੀ S22 ਅਤੇ S23 ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ S22 ਅਤੇ S21 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ।
ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਮਦ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਤੋਂ-ਖਪਤਕਾਰ (C2C) ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।
ਖੋਜ ਫਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਹਤਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਕੀਮਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਬੈਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਾਰੰਟੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕੁੱਲ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।