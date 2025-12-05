ETV Bharat / business

RBI Policy Impact: ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਣ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕ 2% ਤੱਕ ਵਧੇ, ਆਟੋ ਸਟਾਕ 1% ਤੱਕ ਵਧੇ।

RBI POLICY IMPACT ON STOCK MARKET
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (getty image)
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਕੇ 5.25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਰੰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ, DLF ਅਤੇ ਓਬਰਾਏ ਰੀਅਲਟੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 2% ਤੱਕ ਵਧੇ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

RBI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। SBI, PNB, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 2% ਤੱਕ ਵਧੇ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਈ।

ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ

ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸਸਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਆਈਸ਼ਰ ਮੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਮ ਐਂਡ ਐਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 1% ਤੱਕ ਵਧੇ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਰਣਨੀਤੀ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਨੂੰ "ਨਿਰਪੱਖ" ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ।

ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ

ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ RBI ਨੇ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (OMOs) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। OMOs ਦੇ ਤਹਿਤ, RBI ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ RBI ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

