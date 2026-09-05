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NRIs ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ: ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੁਣ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ

ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 10.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗਾ।

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ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ (IANS)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 5, 2026 at 1:38 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭੰਡਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 30-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ (VRRR) ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

30-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 3 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, ਤਰਲਤਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ (30 ਦਿਨਾਂ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ₹10.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।

ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਗਣਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ?

ਇਸ ਨਕਦੀ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐਨਆਰਆਈ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ $127 ਬਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਚਾਨਕ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਘਟਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚਮਾਰਕ, ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੜ ਵਧਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਵਧ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਧੂ ₹7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ VRRR ਇੱਕ ਸਵੈਇੱਛਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 100% ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।

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BANKING SYSTEM CASH GLUT
FOREIGN CURRENCY INFLOWS
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
RBI VRRR AUCTION

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