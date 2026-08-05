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ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਆਉਣਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ, RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ—ਜਾਂ ਪੋਲੀਮਰ—ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

RBI MONETARY POLICY UPDATE
ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 5, 2026 at 7:37 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ 2028 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਮਰ (ਪਲਾਸਟਿਕ) ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ₹10 ਅਤੇ ₹20 ਦੇ ਨੋਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੁੱਲ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹10 ਅਤੇ ₹20 ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਲ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਨੋਟ ਹੋਣਗੇ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟ ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾੜ, ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਲੰਬੀ ਉਮਰ: ਇਹ ਨੋਟ ਮਿਆਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਟਿਕਾਊਤਾ: ਇਹ ਨੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ, ਪਸੀਨੇ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਘੱਟ ਲਾਗਤ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਿੜਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ?

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਠੰਡ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼) ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਫਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

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