ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ...

ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ...
ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 10, 2026 at 4:16 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। RBI ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਇੱਕ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ' (special window) ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (PSU OMCs) ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਡਾਲਰ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOCL), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL) ਦੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵੇਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਾਰੇਕਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੜ-ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (foreign exchange) ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਸਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ 'ਹੈਜਿੰਗ' (hedging) ਸਹੂਲਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਠੋਸ ਵਪਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਜ਼ਮੀ 20% ਨਕਦ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ (Cash Reserve)
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. (RBI) ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਪਏ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ 20% ਨਕਦ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜੋਖਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ' (Forex Risk Reserve) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।
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