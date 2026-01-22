ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ RBI ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ! ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚੇ 9.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ

ETV Bharat / business

ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ RBI ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ! ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚੇ 9.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ

RBI ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 9.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 14.35 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ।

ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ RBI ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 22, 2026 at 3:03 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 9.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ। RBI ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 14.35 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 24.06 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੇਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 11.88 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਸਨ।

ਲਗਭਗ 0.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਪੂਰੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਿਹਾ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 89.49 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 0.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ 91.7425 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ" ਵਾਤਾਵਰਣ, ਭਾਵ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਦਰਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਤ ਦੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਉੱਚ ਉਪਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਉੱਚ-ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਿਆ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲਣ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰੁਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

