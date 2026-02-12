ETV Bharat / business

RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ

RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀਮਾ/ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : February 12, 2026 at 1:48 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸੋਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

'ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਬੰਡਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਬੰਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ

ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਗਾਹਕ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗਾਹਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਅਰਧ-ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਟੀਚਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ (ਡੀਐਸਏ) ਲਈ ਇੱਕ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

