RBI Penalty: ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਜੀਆਈਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ
RBI ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ KYC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ₹63.6 ਲੱਖ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
Published : July 4, 2026 at 11:33 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ GIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ₹66.7 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। RBI ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ 'ਤੇ ₹63.6 ਲੱਖ ਅਤੇ GIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ 'ਤੇ ₹3.1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੀਆਂ (ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ
RBI ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RBI ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ 'ਨਿਰਪੱਖ ਅਭਿਆਸ ਕੋਡ' ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਕੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਸੈਂਟਰਲ ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰੀ' ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਜੀਆਈਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (ਐਨਐਚਬੀ) ਨੇ ਜੀਆਈਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਆਈਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ, ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।