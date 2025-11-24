ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਲਈ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : November 24, 2025 at 3:25 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਕਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਆਮ ਲਾਕਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ RBI ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ: ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਲੌਗਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਕਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਹੂਲਤ: ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਲਈ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਣਦਾਰੀ ਧਾਰਾ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਚੋਰੀ, ਅੱਗ, ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲਾਕਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਬੈਂਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਣਗੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਲਾਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੀਮਤ ਵੀ ਸੀ।
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ
ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਬੀਮਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਜਿਤ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਗਹਿਣੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਬੱਚਤ ਬਾਂਡ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਵਸਤੂਆਂ।
ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਵਸਤੂਆਂ: ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ, ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਸਮੱਗਰੀ।