RBI Policy: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ EMI, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਥਿਰ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
Published : June 5, 2026 at 1:02 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਦਰ, ਰੈਪੋ ਦਰ, ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ EMI 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਮਾਨ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਉੱਚ ਬਾਲਣ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, RBI ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY27) ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
The Monetary Policy Committee has decided to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%, and to maintain a neutral stance, announces RBI Governor Sanjay Malhotra pic.twitter.com/B6rKLxTd8B— ANI (@ANI) June 5, 2026
- ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.9% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਸੀਪੀਆਈ): ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 4.6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.1% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ: ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.7% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਰਾਜਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (ਸੀਏਡੀ) ਲਈ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਟਾ-ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ।
#WATCH | RBI Governor Sanjay Malhotra says, " the global economic outlook remains clouded by the continuing geopolitical impasse in west asia as sharply escalating energy prices and global supply chain disruptions continue to hinder economic activity. major advanced economy… pic.twitter.com/lcMNQ77geq— ANI (@ANI) June 5, 2026
ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਰੁਪਏ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਰ ਜਾਂ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
#WATCH | RBI Governor Sanjay Malhotra says, " indian economy entered this current episode of global turbulence with much better fundamentals than in previous similar episodes. we remain confident to withstand these shocks with minimum pain."— ANI (@ANI) June 5, 2026
"over the past few months, the global… pic.twitter.com/cc6H0uwPYD
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ
ਆਰਬੀਆਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (OCIs) ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
#WATCH | RBI Governor Sanjay Malhotra says, " cpi inflation is projected to be at 5.1% for this year, about 50 basis points more than earlier projected.— ANI (@ANI) June 5, 2026
"international crude oil prices, the indian basket, have averaged around 110 us dollars per barrel during the last two months… pic.twitter.com/U1gWRNnhjJ