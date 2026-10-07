RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਵਧਾਇਆ ਰੇਪੋ ਰੇਟ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ EMI, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 7, 2026 at 10:25 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 5.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ EMI ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ? 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ:
- ਕੱਚਾ ਤੇਲ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 101 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (CPI) ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 4.45% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 4.82% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੇ 4% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਹੈ।
- ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: 'ਅਲ ਨੀਨੋ' ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
SBI ਰਿਸਰਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ
SBI ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ।
RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (SDF), ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% ਅਤੇ 5.75% 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।