ETV Bharat / business

ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ RBI 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘਟੇਗੀ EMI ?

ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ।

RBI
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ians)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : February 4, 2026 at 12:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ 'ਬ੍ਰੇਕ' ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ, ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ (ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, MPC 'ਰੋਕੋ' ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ, RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 125 ਅਧਾਰ ਅੰਕ (1.25%) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 5.25% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਬੇਸ ਈਅਰ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 4% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 1.25% ਦੀ ਅਸਲ ਦਰ ਵਾਜਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।" ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।

ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ

ਡੀਬੀਐਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਧਾਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ।" ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਲਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਦਾਰੀ (OMOs), ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸਵੈਪ, ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰੈਪੋ (VRR) ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਜਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

UNION BUDGET 2026
RBI MPC MEETING 2026
ਆਰਬੀਆਈ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ
RBI MONETARY POLICY MEETING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.