ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਰ ਲੈਣਾ? ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ RBI ਐਮਪੀਸੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
Published : October 5, 2026 at 10:38 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (0.25%) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਾਅ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
- ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਧ ਕੇ 4.82% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 4.45% ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.5% ਤੋਂ 6.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $100 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
- ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਾਲਾਤ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 96 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
- ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ: ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਿਕ EMI 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
- ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਉਪਜ: ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ (BofA) ਅਤੇ SBI ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ "ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਜ" ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।