ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੈਂਸ਼ਨ, RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ

ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੈਂਸ਼ਨ, RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ।
Published : August 20, 2026 at 10:39 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2026-27) ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿੰਟ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.9% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ RBI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਪੂਨਮ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.9% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ 2% ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5.25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ) ਔਸਤਨ 3.93% ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ 4.3% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਆਪਣੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਰੈਪੋ ਦਰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 15.4% ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕਾਰ ਲੋਨ EMI ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (EMIs) ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।