ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਮੁਸੀਬਤ! RBI ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਮੁਸੀਬਤ! RBI ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, RBI ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.50% ਤੋਂ 6% ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : October 8, 2026 at 11:40 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ 0.50% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਸਿੱਧੇ 6% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਤੂਬਰ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ
SBI ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ RBI ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25% ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, RBI ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਓ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੋ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ "ਜੰਬੋ" ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
SBI ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਕਰਦਾ ਪੇਸ਼
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ $2.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। SBI ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਹਨ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ (LTCG) ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (CRR) ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਵਾਇਤੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (OMOs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY27) ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹਨ।