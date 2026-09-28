ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 25-50 bps ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ RBI, 2027 ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਨੋਮੁਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.25-0.50% ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
Published : September 28, 2026 at 1:33 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕਾਰ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ EMIs ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਨੋਮੁਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, RBI ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.25 ਤੋਂ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (25-50 ਆਧਾਰ ਅੰਕ) ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਮੁਰਾ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਝਟਕਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ EMIs ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ?
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, RBI ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 0.25% ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਵਾਧੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.75% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ 2016-17 ਵਾਂਗ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਭਾਵ, ਕੱਪੜੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ) 5% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।
2027 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਘਟੇਗੀ?
ਨੋਮੁਰਾ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ:
- 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ: ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ: ਨੋਮੁਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2027-28) ਤੱਕ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।