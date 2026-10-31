ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ , ਆਰਬੀਆਈ 0.75% ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਆਜ ਦਰ !
ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 31, 2026 at 6:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਈਐਮਆਈ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 0.50 ਤੋਂ 0.75 ਫੀਸਦ (50-75 bps) ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ "ਨਿਰਪੱਖ" ਤੋਂ "ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ" ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤ ਰਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀਆਂ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਵਿਕਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਰਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 13% ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 4.4 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 5.1 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 3.6 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 13.1 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 4.9 ਫੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 10.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਹਨ।
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