RBI ਵੱਲੋਂ HDFC ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ,ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

RBI ਵੱਲੋਂ HDFC ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ,ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
RBI ਨੇ HDFC ਬੈਂਕ 'ਤੇ KYC ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Published : November 29, 2025 at 11:51 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ, HDFC ਬੈਂਕ 'ਤੇ ₹9.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। RBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ KYC ਪਾਲਣਾ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ (31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੀਖਣ (ਆਈਐਸਈ) ਕੀਤਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਪਾਇਆ। ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ:
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਵਾਈਸੀ ਤਸਦੀਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। RBI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। RBI ਨੇ NBFC ਸਕੇਲ ਬੇਸਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2023 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੰਨਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ₹3.1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।