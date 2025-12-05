RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਕੀਤੀ ਘੱਟ, ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ EMI
RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25% ਘਟਾ ਕੇ 5.25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : December 5, 2025 at 1:05 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਕੇ 5.50% ਤੋਂ 5.25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ EMIs ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
MPC ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਰੁਖ਼
ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਕਦ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (CRR) ਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫੰਡ (SDF) ਦਰ ਨੂੰ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮੌਰਗੇਜ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ (MSF), ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰ ਨੂੰ 5.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
#WATCH | Mumbai | RBI Governor Sanjay Malhotra says, " the mpc (monetary policy committee) voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% with immediate effect."

ਤਰਲਤਾ ਸਹਾਇਕ ਉਪਾਅ
RBI ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (OMO) ਖਰੀਦ ਅਤੇ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ 3-ਸਾਲ ਦੇ USD/INR ਸਵੈਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਾਂ 1.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੋ ਵਾਰ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
#WATCH | Mumbai | RBI Governor Sanjay Malhotra says, " ... the reserve bank has decided to conduct omo (open market operations) purchases of government securities of 1 lakh crore rupees and a three-year dollar-rupee buy-sell swap of 5 billion us dollars this month in december to…
ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੈਂਸੈਕਸ 200 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ 85,500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 75 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 26,110 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਿਫਟੀ ਬੈਂਕ 364 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।