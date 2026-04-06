ETV Bharat / business

ਕੀ ਫਿਰ ਵਧੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ EMI ? RBI ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ; ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (getty image)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : April 6, 2026 at 11:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ-ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ-ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਫਿਲਹਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 'ਯਥਾਸਥਿਤੀ' ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100-ਪ੍ਰਤੀ-ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 'ਆਯਾਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ' ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ RBI ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ - ਇਸਨੂੰ 5.25% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ - ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ

ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਟਵਿਸਟ' ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ 95-ਪ੍ਰਤੀ-ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਾ (6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ:

ਵਿਕਾਸ ਦਰ (GDP) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ: ਕੀ RBI ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ?

ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ 'ਨਿਰਪੱਖ' ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ?

ਫਿਲਹਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਟੋ ਲੋਨ EMI ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

TAGGED:

POLICY DECISIONS
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ
RBI
MPC
RBI GOVERNOR SANJAY MALHOTRA

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.