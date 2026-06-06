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RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ,'ਮਾਈਥੋਸ' AI ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ

ਆਰਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

RBI CYBER SECURITY ADVISORY 2026
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 6, 2026 at 10:14 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ "Mythos" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। RBI ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। RBI ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੇ. ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਨਵੇਂ AI ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਦੋਵੇਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ

RBI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Mythos ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ AI ਕੰਪਨੀ ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Mythos ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?

Mythos ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਕਰ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਈਥੋਸ ਵਰਗੇ ਏਆਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।

TAGGED:

POST MONETARY POLICY BRIEFING
MYTHOS
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
RBI CYBER SECURITY ADVISORY 2026
RBI CYBER SECURITY ADVISORY 2026

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