RBI ਨੇ HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ: 'ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ'

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੇਕੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

By ETV Bharat Business Team

Published : March 19, 2026 at 1:59 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ HDFC ਬੈਂਕ ਇੱਕ "ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕ" (D-SIB) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ" ਹੈ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅਤਨੁ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ "ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ: "ਭੌਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ" ਦੀ ਘਾਟ

RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ "ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧ" ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, RBI ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਚਰਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਲਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ "ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ" ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਨੂੰ "ਯੋਗ" ਦੱਸਿਆ।

ਕੇਕੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਚੇਅਰਮੈਨ

ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਕੀ ਮਿਸਤਰੀ, ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, 71 ਸਾਲਾ ਕੇਕੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ।'

