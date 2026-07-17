ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
Published : July 17, 2026 at 2:13 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। RBI ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ (ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਐਸੇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 2026) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFC ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ, ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ, 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। RBI ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ 'ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ' ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (IBC), 2016 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ (ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ SNFA ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ SARFAESI ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਖਤ ਲੇਖਾ ਨਿਯਮ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
- ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁੱਲ-ਕਰਤਾ: ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ: ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਲ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ (P&L) ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- NPA ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ: ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ NPA (ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀ) ਜਾਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ' ਜਾਂ 'ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਪਤੀਆਂ') 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।