ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਬੇੜ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ !
ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ, ਈਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ 18 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ। ਦੇਖੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ 31 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2026: ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
- 1 ਮਾਰਚ - ਐਤਵਾਰ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ
- 2 ਮਾਰਚ - ਸੋਮਵਾਰ - ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਿਨ - ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
- 3 ਮਾਰਚ - ਬੁੱਧਵਾਰ - ਹੋਲੀ/ਧੁਲੰਡੀ - ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ
- 8 ਮਾਰਚ - ਐਤਵਾਰ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ
- 13 ਮਾਰਚ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ - ਛੱਪੜ ਕੁਟ - ਮਿਜ਼ੋਰਮ
- 14 ਮਾਰਚ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
- 15 ਮਾਰਚ - ਐਤਵਾਰ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ
- 17 ਮਾਰਚ - ਮੰਗਲਵਾਰ - ਸ਼ਬ-ਏ-ਕਦਰ - ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
- 19 ਮਾਰਚ - ਵੀਰਵਾਰ - ਗੁੜੀ ਪੜਵਾ/ਉਗਾਦੀ - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ
- 20 ਮਾਰਚ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਈਦ ਉਲ-ਫਿਤਰ - ਕੇਰਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ
- 22 ਮਾਰਚ - ਐਤਵਾਰ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ
- 26 ਮਾਰਚ - ਵੀਰਵਾਰ - ਰਾਮ ਨੌਮੀ - ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ
- 27 ਮਾਰਚ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ - ਰਾਮ ਨੌਮੀ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ) - ਬਿਹਾਰ, ਉਡੀਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
- 28 ਮਾਰਚ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
- 29 ਮਾਰਚ - ਐਤਵਾਰ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ
- 31 ਮਾਰਚ - ਮੰਗਲਵਾਰ - ਮਹਾਂਵੀਰ ਜਯੰਤੀ - ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੋਣਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ-ਬਚਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ
ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਏਟੀਐਮ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ (ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ) ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (NEFT/IMPS) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।