ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 331 ਕਰੋੜ, Rapido ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
Rapido ਨੇ 331 ਕਰੋੜ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਲ ਖਾਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ED ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Published : November 30, 2025 at 12:32 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਰੈਪਿਡੋ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 331.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲੱਗਭਗ 1.36 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ 19 ਅਗਸਤ, 2024 ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ "ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ" ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਅਕਸਰ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਸਰੋਗੇਟ ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ 1xbet ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ।
ਰੈਪੀਡੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੈਪਟਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਗਿਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਪੀਡੋ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।"
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
331 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ' 'ਤੇ ਖਰਚ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ "ਇਸ ਖਾਤੇ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 1xbet ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।