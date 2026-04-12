ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 120 ਨਵੀਆਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : April 12, 2026 at 11:43 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ' ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ - ਜੋ ਕਿ ਰੇਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਵੀਐਨਐਲ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ

RVNL ਦੇ 21ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਫਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 120 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਟਕਲਾਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਰਵੀਐਨਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆਰਾਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਉੱਚ-ਗਤੀ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਮਾਖਿਆ (ਗੁਹਾਟੀ) ਅਤੇ ਹਾਵੜਾ (ਕੋਲਕਾਤਾ) ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਸ ਰੂਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

