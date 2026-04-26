ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ XCHAT 'ਤੇ ਯੁਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

XChat ਐਪ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Elon Musk's new messaging app XCHAT
XCHAT 'ਤੇ ਯੁਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
Published : April 26, 2026 at 3:24 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ XChat ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ iOS (iPhone ਅਤੇ iPad) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ XChat ਬਾਰੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਐਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ

XChat ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਪਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ, ਸਵੈ-ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੁਨੇਹੇ (ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ), ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਰੋਕਥਾਮ। ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

XChat ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ?

ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ XChat ਦਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਸਿਗਨਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਪਸ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

XChat ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐਪ ਵਜੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ X ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਐਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਭੁਗਤਾਨ, AI ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਐਪਸ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਿੰਨ ਸਿਸਟਮ, ਕੁੰਜੀ (Key) ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, XChat ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਗਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਵਧੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

