ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, 2,434 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਪੀਐਨਬੀ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਸਆਰਈਆਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ₹2,434 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
Published : December 27, 2025 at 12:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ SREI Equipment Finance Limited (SEFL) ਅਤੇ SREI Infrastructure Finance Limited (SIFL) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ₹2,434 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹2,434 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 26 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ?
PNB ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, SEFL ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ₹1,240.94 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ SIFL ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ₹1,193.06 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਈ 100% ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
IBC ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੱਲ
ਇਹਨਾਂ ਦੋ SREI ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹32,700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (IBC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੇਟ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (NARCL) ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
RBI ਨੇ ਬੋਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ
ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ SIFL ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, SEFL ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਕਨੋਰੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RBI ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, PNB ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ BSE 'ਤੇ ₹120.35 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ।
NPA ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, PNB ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਰਿਕਵਰੀ, ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਲਿੱਪੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ (NPAs) ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ₹47,582 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ₹40,343 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ PNB ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।