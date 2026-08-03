ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ
ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
Published : August 3, 2026 at 8:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਸੰਵੈ ਪਾਂਡੇ): State Fiscal Health: ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ: ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਕੀ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (In terms of Total Debt Volume) ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (In terms of Debt-to-GSDP Ratio)। ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਾਜ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹9.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ₹8.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ₹8.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ GSDP ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ
ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CAG) ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ GSDP ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ, ਭਾਵ, ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ 46.9% ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 59.8% ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, 47% ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ GSDP ਦੇ ਲਗਭਗ 46.9% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 40% ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 37.3% ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਆਪਣੇ GDP ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-GSDP ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?
2003 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2004 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (FRBM) ਐਕਟ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ GSDP ਦੇ 3% ਦੀ ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ GSDP ਦੇ 3.5% ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਾਜ
ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾਯੋਗਤਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਖਰਚ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਬਾਂਡ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਉਧਾਰ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ CAG ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵੰਡ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਉਪਾਅ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ, ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਆਓ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ₹3.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ, ਬਿਹਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ₹347,589.76 ਕਰੋੜ (₹3.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ₹347,752.61 ਕਰੋੜ (₹3.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ (₹50,000 ਕਰੋੜ), ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (₹10,000 ਕਰੋੜ), ਆਵਾਜਾਈ ਟੈਕਸ (₹5,000 ਕਰੋੜ), ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ (₹800 ਕਰੋੜ), ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਲੀਆ ਟੈਕਸ (₹9,402.99 ਕਰੋੜ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ₹347,589.76 ਕਰੋੜ (₹3.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਹੈ। ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ (₹68,216.95 ਕਰੋੜ), ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (₹23,701.18 ਕਰੋੜ), ਸਿਹਤ (₹21,270.40 ਕਰੋੜ), ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ (₹20,132.87 ਕਰੋੜ) 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ₹18,737.06 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਖਰਚ
ਬਿਹਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ₹13,202.38 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹23,000 ਕਰੋੜ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ₹20,000 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਬਿਹਾਰ 'ਤੇ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ
ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24-25 ਵਿੱਚ ₹268,613 ਕਰੋੜ (₹268,613 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25-26 ਵਿੱਚ ₹374,133.50 ਕਰੋੜ (₹3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦਾ 37.72% ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26-27 ਵਿੱਚ ਇਹ ₹447,034 ਕਰੋੜ (₹4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 327128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਹ 39111.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ 13.1% ਸੀ ਜੋ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 14.9% ਹੋ ਗਈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ
ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ₹84,779 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹35,000 ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (FRBM) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵਧਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਭਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 10.03% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ₹13,595.96 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦਾ 2.18% ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ FRBM ਦੀ 3% ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਿਰ (2011-12) ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ 6.90% ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ 10.03% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ
15 ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2001-02 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 16 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ 12 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹1,58,560 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ₹67,459.54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 'ਮਈਆ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹14,065.57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 5.1 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹2,500 ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 13.94% ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 8.87% ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ (ਪੂਰਨ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ₹3.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ GSDP ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 32.8% ਸੀ। 2025-26 ਵਿੱਚ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ₹3.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟ ਕੇ 32.5% ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੇ ₹2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (2,23,658.17 ਕਰੋੜ) ਬਜਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹3.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2026-27 ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ₹15.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (15,18,223 ਕਰੋੜ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 25.75% ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹40,148 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30% ਕਰਜ਼ਾ ਉਧਾਰ ਚੁਕਾਉਣ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ₹2,716 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਰਕਸ਼ਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ
2025-26 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ₹1,46,163.38 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ GSDP ਦਾ ਲਗਭਗ 51-54% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT), IT-ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ (ITeS), ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ
ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਮਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 60% ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼
ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ 2026 ਨੀਤੀ" ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ₹1.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਖਰਚ ₹1.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (₹1,87,556.49 ਕਰੋੜ) ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ₹23,604 ਕਰੋੜ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ₹17,251 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ₹14,007 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਰਚ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ₹14,007.28 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ₹23,603.69 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦਾ 2.4% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ SGST ਸੰਗ੍ਰਹਿ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.34% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ GDP ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.7% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ₹3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ₹4,456 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਜ GST (SGST) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 22% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2025-26 ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ₹22,289 ਕਰੋੜ ਸੀ। 2026-27 ਲਈ ਟੀਚਾ ₹16,966 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ₹15,326 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ, 2022 ਤੱਕ ₹66,595 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਚ, ₹100,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ, ₹59,300 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ), ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ (Revenue Expenditure) ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ?
ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹824,389 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ GSDP ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 24.94% ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਕਟ (KFRA) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 25% ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। 2026-27 ਲਈ ਕੁੱਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ਾ/ਉਧਾਰ ₹132,000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹6,810 ਕਰੋੜ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ₹122,340 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ LIC, NSSF, NCDC, ਅਤੇ RIDF ਤੋਂ ₹2,850 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ₹85,818 ਕਰੋੜ ਸੀ। 2024-25 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਗਭਗ ₹1,05,246 ਕਰੋੜ ਸੀ। 2025-26 ਵਿੱਚ, ਇਹ ₹1,16,000 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ 2026-27 ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ਾ ₹1,32,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 2026-27 ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਬਜਟ ₹4,48,004 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ₹3,15,050 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ, ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ ਲਈ ₹125,000 ਕਰੋੜ, ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ₹45,000 ਕਰੋੜ, ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ₹29,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ₹15,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ₹16,000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2026-27 ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ₹338,007 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ₹74,682 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ₹35,316 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਜੋਤੀ, ਅੰਨਾ ਭਾਗਿਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਨਿਧੀ। ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ) ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਈ ₹51,286 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਲਈ ₹28,608 ਕਰੋੜ, ਗ੍ਰਹਿ ਜਯੋਤੀ ਲਈ ₹10,578 ਕਰੋੜ, ਅੰਨ ਭਾਗਿਆ ਲਈ ₹6,200 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ₹5,300 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਨਿਧੀ ਲਈ ₹913 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ₹11,871 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦਾ ਲਗਭਗ 2% ਤੋਂ 2.5% ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦਾ ਗਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ₹97,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ (PDMA) ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, PDMA ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਤੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਧਾਰ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ) ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ₹1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 2005-06 ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ₹18,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ₹13,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ₹48,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲਧਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ₹13,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ₹18,000 ਕਰੋੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ₹13,910 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹42,000 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ₹54,928 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ (RDG) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਜਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਆਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ₹3,586 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ₹100 ਨੂੰ ਮਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ₹27 ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ, ₹21 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ, ₹13 ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ, ₹9 ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ₹10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ₹20 ਬਚਦੇ ਹਨ।
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