ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 15,000 ਪੁਰਾਣੇ ਏਟੀਐਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਹੈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 15,000 ਪੁਰਾਣੇ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਰੀਸਾਈਕਲਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ।
Published : July 13, 2026 at 5:10 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਸਯੂ ਬੈਂਕ) ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15,000 ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ 'ਕੈਸ਼ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ' (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਇਨ੍ਹਾਂ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ATM ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 'ਮਿੰਨੀ ਬੈਂਕ'
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਏਟੀਐਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਗੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਮਿੰਨੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਾਹਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਕੈਸ਼ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (CRM): ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਰੰਤ ਅਗਲੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ATM 'ਚ ਨਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ (UPI ATM) ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਘਰੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Google Pay ਜਾਂ PhonePe ਐਪ ਨਾਲ ATM ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।
ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।
ਮਲਟੀ-ਸਰਵਿਸ ਏਟੀਐਮ: ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ।
ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ - ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਕਦੀ ਕਮਾਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਏਟੀਐਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।