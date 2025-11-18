PPF ਖਾਤੇ ਦੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ
PPF ਖਾਤੇ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 500 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : November 18, 2025 at 5:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। PPF ਆਪਣੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ PPF ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 500 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ PPF ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹਨ। ਇਹ PPF ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PPF ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ PPF ਬਕਾਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, PPF ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਗਰਮ PPF ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ PPF ਖਾਤਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਓ। ਦੂਜਾ, ਨਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਨਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾਓ।
PPF ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ PPF ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ PPF ਖਾਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ C ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਬੈਂਕ PPF ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ C ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਰਮ 2 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ PPF ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ PPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ PPF ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ H ਭਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PPF ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ PPF ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਕਾਇਆ ਕਢਵਾ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਸਕੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ PPF ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ C ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਲਾਕ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਦੇ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।