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PF ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ₹25,000; ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਫਾਇਦੇ

ਈਪੀਐਫ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹25,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

EPF WAGE CEILING HIKE
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (ians)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 4, 2026 at 7:22 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹25,000 ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2014 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੀਮਾ ₹6,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹15,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ?

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਇਕੱਠੇ ₹15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ₹15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, PF ਸਕੀਮ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਾਖਲਾ ਪੱਧਰ ₹15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ₹15,000 ਅਤੇ ₹25,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੀਐਫ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਸਿਕ ਪੀਐਫ ਕਟੌਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ-ਹੈਂਡ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ

ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਗਤ

20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 12% ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਨਖਾਹ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ

EPF ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ 8.33% ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ (EPS) ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 1.16% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ EPS ਲਈ ₹11,144 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੋਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਐਚਆਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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EPF WAGE CEILING HIKE

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