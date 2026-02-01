ETV Bharat / business

ਬਜਟ 2026: ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਏਂਟੀਮੋਨੇਟ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਟੀਮੋਨੇਟ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।

Promoting green growth
ਬਜਟ 2026: ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ (Photo Credit; ETV Bharat))
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 1, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਟੀਮੋਨੇਟ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਟੀਮੋਨੇਟ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2026-27 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨੂੰ 2035 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਈਕਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰਬੀ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਕੂ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਧਿਗਾਈ ਮਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਕਟ ਝੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਖਣਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।"

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਗ ਕੈਟ ਅਲਾਇੰਸ (IBCA) ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਸੀਂ 2024 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਗ ਕੈਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਗਲੋਬਲ ਬਿਗ ਕੈਟ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 95 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।"

ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 29 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਾਲ IBCA ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੱਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ - ਬਾਘ, ਸ਼ੇਰ, ਤੇਂਦੁਆ, ਬਰਫੀਲਾ ਤੇਂਦੁਆ, ਚੀਤਾ, ਜੈਗੁਆਰ ਅਤੇ ਪੂਮਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ/ਰੇਂਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰੇਂਜ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। IBCA ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ।

GREEN GROWTH DUTY EXEMPTIONS
SODIUM ANTIMONATE
ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੋਥ
ਸੋਡੀਅਮ ਏਂਟੀਮੋਨੇਟ
GREEN GROWTH

