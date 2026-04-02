ETV Bharat / business

ਸਾਬਣ, ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਬਣ, ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ 4 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

FMCG PRICE HIKE
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ (ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ) (ani)
By ETV Bharat Business Team

Published : April 2, 2026 at 4:54 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ (FMCG) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਨੁਵਾਮਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 (Q1FY27) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ ?

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ US$100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਅਤੇ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ ਵਰਗੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਬਣ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਾਗਤ ਇੱਕ FMCG ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 15% ਤੋਂ 20% ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਨੁਵਾਮਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2026) ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3% ਤੋਂ 4% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 30 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪੇਂਟ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਪੇਂਟ ਉਦਯੋਗ: ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ ਅਤੇ ਬਰਜਰ ਪੇਂਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ: ਪਾਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ: ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਗਰਮੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਰੁਣ ਬੇਵਰੇਜ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬਰੂਅਰੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਡਾਬਰ ਅਤੇ ਇਮਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 6% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧਦੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਪੂਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

