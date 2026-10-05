ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖਬਰ! ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿੰਗੇ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
Published : October 5, 2026 at 4:45 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਰਿਫ, ਜਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਾਅਵਾ ਸੈਂਟਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ 3+1 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ BSNL ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ (ARPU) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (VIL) - ਦੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ (ARPU), ਜਿਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ARPU ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ 0.8% ਤੋਂ 2.0% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 2G ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ 4G ਅਤੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਸਟਪੇਡ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਤੇਗੀ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਓ ਦਾ ਕੁੱਲ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ 541 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਾਈ (ARPU) 1% ਵਧ ਕੇ ₹218 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 5G ਫਿਕਸਡ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਕਸੈਸ (FWA) ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਹਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਜੀਓ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ 2.6% ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ: ਏਅਰਟੈੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਗਾਹਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ 380 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦਾ ARPU ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹269 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2% ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ ਹਰੇਕ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ: ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ 194 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ARPU ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਰ ਕੇ ₹178 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
5G 95% ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ
ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ (VIL) ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 200 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 5G ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ₹25,000 ਕਰੋੜ (₹250 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਟਾਵਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡਸ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਲੀਆ 1.7% ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ 1.6% ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।