21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ Jio IPO : ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਲੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬੰਪਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕ 21 ਤੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : October 15, 2026 at 1:48 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RIL) ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, Jio Platforms ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (IPO) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ IPO ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ Red Herring Prospectus (RHP) ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। IPO ਲਈ ਗਾਹਕੀਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਸੋਮਵਾਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀਓ ਆਈਪੀਓ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ
- ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ: 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
- IPO ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
- IPO ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ: 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
₹1,065 ਤੋਂ ₹1,119 ਕੀਮਤ ਦਾਇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਜੀਓ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ ਵੇਰਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ₹1,065 ਤੋਂ ₹1,119 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1,065 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1,119 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ 270 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਓ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਗਭਗ ₹10.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਇਸ ਮੈਗਾ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹2,500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਯੋਗ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ₹500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹੈ, ਜੀਓ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕਾਮ (ਆਰਜੇਆਈਐਲ) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਆਈਪੀਓ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ₹200 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਓ ਵਾਚ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੀਓ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਲਈ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (GMP) ₹220 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Disclaimer: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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